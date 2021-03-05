فرنسا تدعم قرار إيطاليا بمنع صادرات أسترازينيكا لأستراليا

دعمت فرنسا القرار الإيطالي بوقف شحنة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، إلى أستراليا فيما تصاعدت التوترات بشأن التوريد العالمي للقاحات، ما يشير إلى أن دولا أخرى بالاتحاد الأوروبي يمكن أن تأخذ إجراءات مماثلة.



وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران خلال حوار مع محطة (أر إم سي) الإذاعية الفرنسية: "بالطبع أتفهم إيطاليا.. يمكننا أن نفعل نفس الشئ"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



يأتي الدعم من دولة كبرى بالاتحاد الأوروبي بعدما دعت أستراليا المفوضية الأوروبية إلى مراجعة تصرفات إيطاليا، وكافح التكتل لتوزيع الجرعات على سكانه واختلف مع شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية جراء تأجيلات في الإنتاج، بحسب ما نقلته بلومبرج .



وكانت السلطات الأسترالية ذكرت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها "تشعر بخيبة أمل وإحباط" لأن الاتحاد الأوروبي منع إرسال 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى أستراليا.



وقال جريج هانت، وزير الصحة الأسترالي، للصحفيين: "أثارت أستراليا المسألة مع المفوضية الأوروبية من خلال قنوات متعددة وطلبنا من المفوضية الأوروبية مراجعة هذا القرار".



وأبلغت إيطاليا المفوضية الأوروبية أنها سوف تمنع شحنة اللقاح، مستخدمة قاعدة جديدة تلزم الدول الأعضاء بإخطار المفوضية الأوروبية بقراراتهم لمنع صادرات لقاحات إلى خارج التكتل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، ولم تعارض المفوضية الأوروبية قرار إيطاليا، بحسب ما ذكره مسؤول من الاتحاد الأوروبي، ورفضت الشركة التعقيب.