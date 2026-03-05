ملايين الأمريكيين يواجهون تهديدات بهبوب أعاصير

تتزايد المخاوف من أول عاصفة كبيرة بوسط الولايات المتحدة قبل حلول الربيع، ما يعرض الملايين من الأمريكيين من تكساس إلى أيوا لخطر الأعاصير العاتية.

ومن المتوقع أن تهب عدة عواصف رعدية متفرقة في وقت متأخر من اليوم الخميس في الجزء الشمالي من ولاية تكساس وعبر أجزاء من أوكلاهوما وأجزاء من كنساس، حسبما ذكرت خدمة الطقس.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى توقع سقوط كتل ثلجية كبيرة وهبوب رياح مدمرة وبضعة أعاصير.

لكن أشد العواصف من المتوقع أن تهب غدا الجمعة في منطقة تمتد إلى كثير من مساحة أوكلاهوما وكنساس وميزوري وإلى بعض الولايات القريبة، بحسب توقعات خدمة الطقس.