محافظ سوهاج يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز المراغة

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة المراغة، رافقه خلالها السيد كمال سليمان نائب المحافظ، وعلي لطفي رئيس مركز ومدينة المراغة، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية؛ وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام سير العمل بعدد من القطاعات الحيوية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مستشفى المراغة المركزي، حيث تابع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد أقسام العناية المركزة، والغسيل الكلوي، والحضانات، وغرف العمليات، ووجه بإعداد تقرير فني معتمد عن الأجهزة الطبية بالمستشفى، مع تشكيل لجنة لفحص الملاحظات التي سبق التنبيه عليها والتأكد من تلافيها، مؤكدا على ضرورة المتابعة الدورية لأجهزة الغسيل الكلوي لضمان كفاءتها واستمرارية تقديم الخدمة للمرضى.

وخلال الزيارة أشاد المحافظ بمستوى أداء فريق التمريض بالمستشفى، موجها بالتنسيق مع المجتمع المدني لإقامة مظلة أمام المستشفى لحماية المترددين عليها من أشعة الشمس.

مستشفى المراغة الجديد

كما تفقد الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى المراغة المركزي الجديد، أحد ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع الذي يُعد أكبر مستشفى مركزي على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، ويقع على مساحة 10 آلاف و682 مترا مربعا، موجها بتلافي أية معوقات للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ كوبري المراغة أعلى السكة الحديد تحت الإنشاء، والذي بلغت نسبة التنفيذ به 41%، ووجه بإعداد تقرير شامل حول الموقف التنفيذي للمشروع، والوقوف على أسباب توقف الأعمال به، والعمل على تذليل أية معوقات لاستكماله.

وتفقد خلال الجولة محطة الرفع الفرعية (1) بالمراغة، بطاقة تصميمية 1200 متر مكعب يوميا، واطمأن على كفاءة التشغيل وانتظام الخدمة المقدمة للمواطنين، والتقى عددا من الأهالي واستمع إلى مطالبهم، موجها بتلبية مطالبهم بشأن توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة بحري المستشفى.

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة المراغة، حيث وجه بتعزيز أي شباك يشهد تكدسا بالمواطنين بعدد أكبر من الموظفين لتيسير الإجراءات وتخفيف الزحام، معربا عن استيائه من بطء وتيرة العمل بالمركز، مطالبا بضرورة تسريع معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ نادي المراغة الرياضي، موجها مسئولي النادي بوضع رؤية وخطة زمنية لتطوير النادي تمهيدا لافتتاحه ليقدم خدماته لشباب وأهالي المراغة بأعلى مستوى، وتفقد المحافظ كذلك عبارة جزيرة الشورانية لنقل المواطنين، واستمع إلى مطالب عدد من المواطنين، مشددا على أهمية الالتزام بمعايير الأمان والسلامة.

وتفقد المحافظ محطة صرف صحي بناويط، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات بنسبة تنفيذ 80%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة تنفيذ 85%، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 3 أشهر، كما تفقد محطة صرف صحي أولاد إسماعيل، وجارٍ الانتهاء منهما ليقوما بالرفع إلى محطة المعالجة الرئيسية بقرية الغريزات، حيث تخدم المحطتان قرى "بناويط، والجزازرة، والشيخ شبل، والحريزات".

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المحطتين ودخولهما الخدمة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل أي مشكلات على أرض الواقع بشكل فوري.