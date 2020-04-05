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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو تم تصويره بطائرة درون لشواطئ «كانكون» الشهيرة بمنتجعاتها السياحية في المكسيك.وأظهر الفيديو الشواطئ مهجورة كليًا؛ بسبب القيود التي وضعتها البلاد، في إطار مواجهتها لفيروس كورونا المستجد.