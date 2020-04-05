 بالفيديو.. شواطئ المكسيك مهجورة كليا بسبب كورونا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شواطئ المكسيك مهجورة كليا بسبب كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 2:46 م | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 2:46 م


عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو تم تصويره بطائرة درون لشواطئ «كانكون» الشهيرة بمنتجعاتها السياحية في المكسيك.
وأظهر الفيديو الشواطئ مهجورة كليًا؛ بسبب القيود التي وضعتها البلاد، في إطار مواجهتها لفيروس كورونا المستجد.

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