روني: لماذا أصبح لاعبو كرة القدم كبش فداء في أزمة كورونا؟

انضم واين روني، قائد إنجلترا السابق، إلى الجدل بشأن رواتب لاعبي كرة القدم في إنجلترا والتوجه نحو تخفيضها بنسبة 30 بالمئة في ظل التوقف الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن موقف كل من رابطة الدوري والحكومة "عار" لأنه وجه الأسهم تجاه اللاعبين دون سواهم.

ولجأت العديد من الأندية على امتداد القارة العجوز إلى خفض رواتب لاعبيها في ظل التوقف المفروض حاليا بسبب وباء "كوفيد-19". لكن هذه الخطوة، وإن لم تدخل حيز التنفيذ رسميا بعد في إنجلترا، بدأت بإثارة جدل واسع بين الأندية والسلطات من جهة، وممثلي اللاعبين من جهة أخرى.

وخرج الهداف التاريخي لمنتخب "الأسود الثلاثة" والمهاجم السابق لمانشستر يونايتد، بموقف حاد في مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، معتبرا أن اللاعبين كانوا "أهدافا سهلة" في تبعات أزمة "كوفيد-19".

وأكد روني (34 عاما) المهاجم الحالي لدربي كاونتي، أن لديه الامكانات والرغبة لتقديم مساهمات مالية كبيرة، إما عبر خفض الرواتب أو بتبرعات مباشرة لصالح الخدمة الصحية الوطنية "أن إيتش أس"، لكنه انتقد الضغط العام على مجمل اللاعبين.

واقترحت رابطة الدوري الممتاز خفض رواتب اللاعبين بنسبة 30 بالمئة أو الحسم الموقت لهذه النسبة على أن يعاد دفعها لاحقا بعد عودة المنافسات، وذلك في مكالمة هاتفية أجرتها السبت مع ممثلي اللاعبين المحترفين والمدربين.

وأبدى روني عدم رضاه عن مقاربة رابطة "البريميرليج" والحكومة في هذه المسألة، وكتب في مقاله الأحد "إذا تواصلت معي الحكومة للمساعدة في دعم الممرضين ماليا أو شراء أجهزة تنفس اصطناعي، فسيكون من دواعي فخري أن أفعل ذلك، طالما أني على دراية أين تذهب الأموال".

ورأى "أنا في مكان يمكنني التخلي عن شيء ما. ليس كل لاعب كرة قدم في الوضع ذاته. لكن فجأة، تم وضع المهنة بأكملها في وضع لا تحسد عليه من خلال المطالبة بخفض الرواتب بنسبة 30 بالمئة... لماذا أصبح لاعبو كرة القدم فجأة كبش فداء؟".

وتابع مستهجنا "ما حصل في الأيام القليلة الماضية عار".

وشكك روني بحكمة رابطة الدوري الممتاز وسيرها بمفاوضات خلف الكواليس تتعلق بلاعبين، مع مقترحات من جهتها للقيام بخفض شامل في الرواتب، مضيفا "في رأيي، نحن الآن في حالة لا ربح فيها. كيفما نظرت إلى الموضوع، فإننا (اللاعبين) أهداف سهلة".