 الخميس.. رئيس الحكومة الإسبانية في زيارة رسمية إلى المغرب - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أبريل 2022 7:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الخميس.. رئيس الحكومة الإسبانية في زيارة رسمية إلى المغرب

رئيس الحكومة الإسبانية
رئيس الحكومة الإسبانية

نشر في: الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 7:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 7:22 م

قالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في دولة المغرب، إن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، سيزور البلاد يوم الخميس المقبل، في زيارة رسمية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيقوم بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بزيارة للمملكة المغربية، يوم الخميس 5 رمضان 1443 هجريا، الموافق 7 أبريل 2022".

وتابعت: "بهذه المناسبة، سيجري الملك مباحثات رسمية مع رئيس الحكومة الإسبانية"، موضحة أن العاهل المغربي سيقيم مأدبة إفطار على شرف ضيفه، بيدرو سانشيز.

يذكر أن الملك محمد قد أجرى الخميس الماضي محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وفق بلاغ للديوان الملكي، وجدد التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية، في 14 مارس الجاري.

المصدر: جريدة هسبريس المغربية


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك