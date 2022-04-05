قالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في دولة المغرب، إن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، سيزور البلاد يوم الخميس المقبل، في زيارة رسمية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيقوم بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بزيارة للمملكة المغربية، يوم الخميس 5 رمضان 1443 هجريا، الموافق 7 أبريل 2022".

وتابعت: "بهذه المناسبة، سيجري الملك مباحثات رسمية مع رئيس الحكومة الإسبانية"، موضحة أن العاهل المغربي سيقيم مأدبة إفطار على شرف ضيفه، بيدرو سانشيز.

يذكر أن الملك محمد قد أجرى الخميس الماضي محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وفق بلاغ للديوان الملكي، وجدد التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية، في 14 مارس الجاري.

المصدر: جريدة هسبريس المغربية