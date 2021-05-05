الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين على مأرب بعد ساعات من وصول رئيس الحكومة اليمنية

أطلقت جماعة أنصار الله الحوثية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، صاروخين باليستيين على مدينة مأرب شرقي اليمن، بعد ساعات من وصول رئيس الحكومة معين عبدالملك.

وقال مدير مكتب الإعلام في مأرب عوض الحويسك، في بيان إن "ميليشيا الحوثي استهدفت مدينة مأرب بصاروخين باليستيين بعد منتصف الليل، في إرهاب ممنهج ضد مئات الآلاف من السكان المدنيين والنازحين والمهجرين قسرياً الذين تحتضنهم المدينة".

وأضاف أن "استمرار ميليشيا الحوثي في هذا النهج الإرهابي يمثل تحديا واضحا للمجتمع الدولي ولكل التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويكشف استهتارها بالحرص الذي يبديه المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام في اليمن".

وذكر أن " ميليشيا الحوثي تكشف باستمرار عدم اكتراثها بما ينتج عن استهدافها لمدينة مأرب من خسائر بشرية ومادية، وترويع للأطفال والنساء والآمنين الذين نزحوا فراراً من بطش الجماعة".

ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة ضد تصرفات الحوثيين، وإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء انقلاب مسلحي الجماعة.

ووصل عبد الملك إلى مأرب لتفقد الأوضاع العسكرية والإنسانية بالمحافظة الاستراتيجية.

وتأتي الزيارة على وقع معارك عنيفة غير مسبوقة تدور بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يهاجمون مأرب بشكل مكثف منذ مطلع فبراير الماضي، وسط دعوات أممية ودولية بضرورة وقف التصعيد.