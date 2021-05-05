إصابة 5 من الشرطة خلال احتجاجات ضد إصلاحات ضريبية مقترحة في كولومبيا

قال مسؤولون كولومبيون إن خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بعد أن تم إضرام النار في مركز للشرطة بمنطقة لا أورورا في العاصمة بوجوتا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 14 مركز شرطة آخر تعرضوا للتخريب في جميع أنحاء المدينة وسط احتجاجات مستمرة من أيام ضد إصلاح ضريبي مقترح.

واستقال وزير المالية الكولومبي ألبرتو كاراسكويلا يوم الاثنين في أعقاب الاحتجاجات.

وسحبت الحكومة قانون الإصلاح الضريبي المخطط له، يوم الأحد، بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدت قيام المتظاهرين بإشعال النار في حافلات ونهب المتاجر في عدة مدن.

وتم الإبلاغ عن وقوع عدة إصابات ووفيات. ونشرت الحكومة الكولومبية جنودا فى المدن فى جميع انحاء البلاد للمساعدة فى دعم الشرطة.

وفي مشروع الإصلاح الضريبي الذي تم سحبه ، أرادت الحكومة من بين أمور أخرى خفض البدلات الضريبية، وزيادة ضريبة الدخل لبعض الفئات، وإلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة لعدد من السلع والخدمات، وذلك لتعويض العجز في ميزانية الدولة الناجم عن جائحة كورونا.