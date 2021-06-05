البرلمان الدولي يعرب عن قلقه إزاء أحكام الإعدام الحوثية بحق أعضاء مجلس النواب

أعرب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه الشديد إزاء الأحكام التعسفية الباطلة التي أصدرتها مليشيات الحوثي بإعدام 46 نائبا يمنيا، معتبرا تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول اليهم لقتلهم.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية فإن المجلس شدد على أن تلك الإجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب، حاثا المسئولين عن ذلك على الامتناع عن تعريض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.

وطالب المجلس الحاكم الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بمتابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها، كما طالب لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد بمواصلة النظر في هذه الحالة، وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في أقرب وقت.