البرلمان الدولي يعرب عن قلقه إزاء أحكام الإعدام الحوثية بحق أعضاء مجلس النواب

أعرب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه الشديد إزاء الأحكام التعسفية الباطلة التي أصدرتها مليشيات الحوثي بإعدام 46 نائبا يمنيا، معتبرا تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول اليهم لقتلهم.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية فإن المجلس شدد على أن تلك الإجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب، حاثا المسئولين عن ذلك على الامتناع عن تعريض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.
وطالب المجلس الحاكم الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بمتابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها، كما طالب لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد بمواصلة النظر في هذه الحالة، وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في أقرب وقت.