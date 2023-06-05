رئيس فنزويلا يصل إلى جدة في زيارة رسمية للسعودية

وصل إلى جدة مساء أمس الأحد، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في زيارة رسمية إلى السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه كان في استقبال مادورو بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومدير المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وعدد من المسئولين.

وغرد مادورو في حسابه على موقع تويتر: "نحن في السعودية لمواصلة أجندة العمل الدولية المثمرة لدينا، والتي تتقدم في تعزيز العلاقات الثنائية والأخوة والاحترام بين فنزويلا والعالم".