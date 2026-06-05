تركيب 24 برج إنقاذ جديد على شاطئ العريش بشمال سيناء ضمن مبادرة صيف آمن

بدأ مجلس مدينة العريش بشمال سيناء تركيب أبراج الإنقاذ على الشاطئ؛ وذلك في إطار مبادرة "صيف آمن".

وأكد اللواء وليد عبدالرؤوف، رئيس مجلس مدينة العريش، أنه بناء على توجيهات اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بضرورة الاستعداد لاستقبال موسم الصيف وتفادي الأضرار السابقة الخاصة بقلة عدد أبراج الإنقاذ والمنقذين على شاطئ العريش في الأعوام الماضية، تم تنفيذ 24 برج إنقاذ، تسلمتها محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار مبادرة "صيف آمن" بمساهمة شركة، وتم تنفيذ وتصنيع الأبراج من خلال جمعية الأسر المنتجة.

وشهد استلام الأبراج، اليوم الخميس، وتركيب عدد منها، اللواء عاصم سعدون، نيابةً عن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بحضور اللواء إيهاب حسن، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ورائد برغوث، ممثلا لمؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية ومجموعة العرجاني جروب، وبحضور مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة.