الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة لترشيد الدعم

لتر 92 بـ8 جنيهات.. لتر 80 والسولار بـ6.75.. لتر 95 بـ9 جنيهات

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود اليوم، وللمرة الخامسة منذ يوليو. حيث بدأ تنفيذ القرار في الساعة 9 صباحا.

وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيه للتر من 6.75 جنيهات بزيادة نحو، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75جنيه من 5.50 جنيه وزاد سعر البنزين 95 إلى 9جنيه للتر من 7.75 جنيه والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر‪.‬

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و جنيها للاستخدام التجاري من 100 جنيه.

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وأبقت الحكومة علي سعر المازوت للصناعات الغذائية والاسمنت والكهرباء دون تغيير.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019/2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي الحالي 2018/2019 الذي انتهي منذ أيام قليلة.