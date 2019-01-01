تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي مستقل نشر اليوم الأربعاء استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أبطأ.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال يونيو الماضي إلى 9ر53 نقطة بحسب تقرير مؤسسة كايشين، مقابل 1ر57 نقطة خلال مايو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وارتبط تباطؤ نمو نشاط الأعمال في القطاع غالبا بتراجع ظروف الطلب المتوقع. ورغم استمرار نمو إجمالي الأعمال الجديدة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، فإن معدل النمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أعلى قليلا عن العام الماضي.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات تراجع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في الصين إلى 5ر52 نقطة خلال يونيو الماضي مقابل 6ر55 نقطة خلال مايو الماضي.

وأظهر تقرير اقتصادي مستقل نشر يوم الاثنين الماضي تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصادر عن مؤسسة كايشين إلى 5ر50 نقطة مقابل 9ر50 نقطة خلال مايو الماضي.

وبعد نموه بأسرع وتيرة له منذ 11 شهرا، خلال مايو الماضي، سجل ناتج قطاع التصنيع في الصين نموا طفيفا خلال يونيو الماضي. وقالت الشركات في القطاعات التي سجلت زيادة الإنتاج إن هذه الزيادة ارتبطت بتحسن الطلب وزيادة الطلبيات الجديدة.

وبشكل عام زادت الأعمال الجديدة لقطاع التصنيع خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة، حيث تراجع المؤشر الفرعي بنسبة بسيطة عن الشهر السابق. وأشارت البيانات إلى أن التحسن يعود بنسبة كبيرة إلى تحسن المبيعات المحلية، حيث استقرت بدرجة كبيرة طلبات التصدير، في ضوء تدهور آفاق الاقتصاد العالمي.