الحكومة الموريتانية تلزم الموظفين بتلقي لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الموريتانية عن إجراءات جديدة منها إلزامية الحصول على جرعة من التطعيم ضد كوفيد-19 للحد من تفشي هذا الوباء وسط وجود مؤشرات ومعطيات مقلقة.

وأوضح وزير الثقافة الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط أن الإجراءات تشمل الزامية التطعيم للموظفين لكنه لم يحدد كيفية تطبيق هذا الاجراء.

وأضاف أن رئيس الجمهورية ألزم اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا بالانعقاد الدائم، وأن قرارتها ستطبق بحزم لكن في ظل احترام القانون وطبقا لمتطلبات الصحة العمومية".

وأشار إلى أن الاجراءات تشمل كذلك تسريع وزيادة وتيرة التلقيح وتعزيز الإجراءات الاحترازية، وفرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العمومية والأسواق وفي الأماكن العامة وأن من يرفض إرتداء الكمامة سيتعرض للعقوبات.

وأعرب عن القلق إزاء ارتفاع الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الأخيرة جراء تفشي المتحور "دلتا"، وقال إن 99 شخصا يرقدون في العناية المركزة وأن الإصابات ارتفعت من 1400 خلال الاسبوع الماضي إلى 2200 إصابة جديدة خلال هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بنقص اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" وعدم توفر الجرعة الثانية منه للكثير من الموريتانيين والمقيمين الذين تلقوا الجرعة الأولى من هذا اللقاح منذ 16 أبريل الماضي قال الوزير "كل ما أستطيع تأكيده أن كمية جديدة من اللقاح استرازينيكا (180 ألف جرعة) مقدمة من فرنسا عبر آلية كوفاكس العالمية ستصل قبل الخامس عشر من سبتمبر القادم.