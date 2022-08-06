أرتيتا يتحدث بعد انتصار أرسنال في افتتاح البريميرليج وعن إمكانية ضم لاعبين جدد

أعرب مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته بفوز فريقه والأداء الذي قدمه لاعبي الجانرز في افتتاحية البريميرليج لموسم 2022 - 2023 أمام كريستال بالاس.

وفاز أرسنال بهدفين دون رد في اللقاء الافتتاحي، حيث سجل مارتينيلي الهدف الأول، ووقع جويهي على الهدف الثاني بالخطأ في مرماه.

وقال أرتيتا عن الهدف الأول:"كل التحية لكل الطاقم الفني الذين عملوا على إنهاء الكرة بهذا الشكل، واللاعبون ايضا لأنهم ينفذون كل التعليمات". وأضاف:"أما عن التسجيل فهو يعتمد على عدة عوامل أخرى لكننا في نهاية الأمر سيحكم علينا

بالفوز بالمباراة فقط".

وعن سوق الانتقالات الصيفية وإمكانية تعاقد أرسنال مع لاعبين جدد:"سنحاول. إذا استطعنا ولكن الآن العمل مع اللاعبين الذين لدينا، يجب أن يكون التركيز على اللاعبين الذين لدينا."

وعن مجريات اللقاء وأداء اللاعبين قال:"هذه هي المباراة التي أردنا أن نلعبها، للفوز هنا يجب أن تعاني، لقد فعلناها وهذا جزء من العقلية التي نريد بناءها".

ونال أرسنال بهذا الانتصار أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد، ويأمل أرتيتا في السير على هذا النهج وقيادة المدفعجية للمنافسة على لقب البريميرليج.