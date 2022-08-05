لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون إثر اندلاع حريق، صباح اليوم، في حانة مكتظة بشرق تايلاند؛ وذلك حسبما أفادت الشرطة التايلاندية وعمال الإنقاذ.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن قائد الشرطة الميجور جنرال أتهسيت كيجاهان قوله إن سبب الحريق الذي اندلع في حانة "ماونتن بي"، الكائنة في مقاطعة "ساتاهيب" بمحافظة "شون بوري" التي تقع على بعد حوالي 160 مترا جنوب شرق العاصمة بانكوك، ما زال قيد التحقيق.

وأضاف كيجاهان أنه يتم سماع إفادات صاحب الحانة والعاملين بها في قسم الشرطة، فيما يقوم الفريق الجنائي التابع للشرطة بجمع الأدلة في موقع الحريق الذي نشب في حوالي الساعة 12:45 بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي).

من جهتهم، أفاد عمال الإنقاذ بإصابة أكثر من 36 شخصا جراء الحريق.