وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إلى تجنب التصعيد في الشرق الأوسط

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع للاقتصاديات الكبرى العالمية يوم الأحد جميع الأطراف المعنية في الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلى الإحجام عن أي خطوات قد تزيد من تصعيد الصراع.

وجاء في بيان للرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع :"ندعو الأطراف المعنية إلى الاحجام عن أي تحرك من شأنه أن يعرقل مسار الحوار والاعتدال أو يشجع على حدوث تصعيد جديد".

وبعد مناقشة التطورات الأخيرة في مؤتمر عبر الفيديو، أعرب الوزراء عن "قلقهم الشديد إزاء الأحداث الأخيرة التي تهدد بتحويل الوضع الحالي إلى أزمة إقليمية، إنطلاقا من لبنان"، وفقا لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.

وتمت الدعوة إلى الاجتماع الاستثنائي لمجموعة السبع بعد تصاعد الأزمة الأخيرة.

وتصاعدت التوترات بعد اغتيال القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، والرئيس السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت عمليات تبادل النيران والصواريخ عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان، وكذلك الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.