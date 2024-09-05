رئيس الوزراء الماليزي يشيد ببوتين خلال زيارته لروسيا

أشاد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، خلال زيارته لروسيا، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقيادته تنمية روسيا، متعهدا بتعميق العلاقات بين البلدين.

وقال أنور، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين لروسيا، إن هناك "إمكانات هائلة" لتعزيز العلاقات التجارية الإقليمية التي تركز بالفعل على أشباه الموصلات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أنور أنه سيكون من مصلحة ماليزيا إذا شاركت روسيا إنجازاتها ووافقت على "التعاون في جميع مجالات هذا المسعى ".

وتبحث الدولتان مجالات عدة تتراوح بين الفضاء الجوي والتقنيات المتقدمة إلى الزراعة والأمن الغذائي.

وقال أنور، خلال اجتماع مع بوتين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، أمس الأربعاء "لقد أظهرت تصميمك على أن تكون قادرا على تحمل الصعوبات والصمود، وسنستفيد بالتأكيد من هذه التجربة".

ويحذو أنور حذو رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس الصيني، شي جين بينج، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج اون، والرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، والجنرال في جيش ميانمار، مين أونج هلاينج، في الاجتماع مع بوتين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، منذ أكثر من عامين.

وهذا يظهر أن الكثير من الزعماء الآسيويين لم يتأثروا بإدانة الغرب لبوتين واتهامه بارتكاب جرائم حرب.