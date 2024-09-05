انقطاع الكهرباء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية إثر تدمير الجيش الإسرائيلي لبعض شبكات وخطوط الكهرباء هناك.

وفي وقت سابق اليوم، استنكرت شركة توزيع كهرباء الشمال الاعتداء الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال على مقر فرع الشركة وآلياتها في جنين.

هذا ووسّعت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية شمال الضفة الغربية، فقد اقتحمت قواتها مدينة طولكرم ومخيمها مجددا بعد الانسحاب منها بساعات. وفي جنين، نفذت القوات الإسرائيلية اقتحاما لمناطق غربي المدينة وفرضت حصارا على الخليل.

ويأتي ذلك فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول أمريكي كبير أن مسودة اتفاق جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى قد تصدر الأسبوع المقبل أو قبل ذلك، مؤكدا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتمسكه باحتلال محور فيلادلفيا وضعت الأطراف الوسيطة في موقف صعب.

وأوضح المسئول أن الاقتراح الجديد بشأن صفقة التبادل يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئيسية، مشيرا إلى أن المفاوضين يحاولون حل عقبتي محور فيلادلفيا وقوائم الأسرى المشمولين بصفقة التبادل، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ335.