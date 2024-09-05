استقرار أسعار النفط قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهرا

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الخميس بالقرب من أقل مستوياتها منذ يونيو 2023، في الوقت الذي أشار فيه تقرير أمريكي نشر أمس إلى تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، مع تنفس السوق الصعداء في أعقاب التراجع الحاد خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بأقل من 73 دولارا للبرميل بعد تراجعه بنحو 8% منذ بداية الأسبوع الحالي. كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي مقابل 69 دولارا للبرميل.

ياتي ذلك بعد أن أعلن معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح شركات النفط الأمريكية أمس تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4ر7 مليون برميل، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ يونيو الماضي. ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الأسبوعية في وقت لاحق من اليوم.

تراجعت أسعار النفط على خلفية استمرار المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للدول الرئيسية المستهلكة للنفط وبخاصة الصين والولايات المتحدة، إلى جانب توقعات زيادة المعروض.

وقد فشلت أنباء احتمال تأجيل تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط لتنفيذ قرار زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول تشرين الأول/المقبل، في دفع اسعار النفط إلى الارتفاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون ليبيون عن قرب التوصل إلى حل لأزمة المصرف المركزي التي أدت إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط بنحو النصف.

كما أظهرت بيانات النقل البحري استمرار تدفق صادرات النفط الخام الليبي إلى الأسواق رغم القيود المفروضة على موانئ التصدير في ظل الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول قيادة مصرف ليبيا المركزي مما أدى إلى تراجع كبير في إنتاج الخام الليبي خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج أمس أنه تم تحميل 11 ناقلة نفط بالخام الليبي على الأقل بعد يوم 26 أغسطس الماضي عندما قررت حكومة شرق ليبيا وقف الإنتاج والتصدير ردا على قرار المجلس الرئاسي في غرب البلاد إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محافظ جديد.

وقال المحللون من بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب إن عمليات البيع الكثيف التي أدت إلى تراجع أسعار النفط في السوق العالمية مؤخرا كبيرة مقارنة بحقائق السوق الأساسية وهو ما يعني وجود فرصة لتعافي الأسعار مجددا، رغم وجود مخاطر استمرار تراجع الأسعار.

ونقلت بلومبرج عن تقرير محللي جولدمان ساكس، وبينهم يوليا جريسبي، القول إن الأسعار تراجعت على خلفية احتمال استئناف تصدير النفط الليبي في الوقت الذي تخلى فيه المستثمرون عن المخاطرة انتظارا لارتفاع الأسعار عقب صدور البيانات الاقتصادية الضعيفة في كل من الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.

وبحلول الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 3ر0% إلى 94ر72 دولارا للبرميل تسليم تشرين الثاني /نوفمبر المقبل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة3ر0 % إلى 44ر69 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر.