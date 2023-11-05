وزير خارجية قطر: نثمن دور مصر الكبير في إجلاء الرعايا الأجانب من قطاع غزة

رحب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بنجاح عملية الإجلاء الأولى للرعايا الأجانب من قطاع غزة التي جرت مطلع الشهر الجاري، عبر معبر رفح الحدودي.

وثمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية، صباح الأحد، دور مصر الشقيقة الكبير لإنجاح العملية وتسهيلها، معربًا عن أمنياته في استمرار العمل في عمليات الإجلاء للرعايا الأجانب والجرحى.

وتابع: «الحرب على غزة تشهد سوابق لم تشهدها أي حروب في العقود الماضية»، مستشهدًا باستخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على الشعب المحاصر، وعجز المجتمع الدولي على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأضاف: «المفاوضات تدور حول كم شاحنة يسمح لها بالدخول وكيفية حماية موظفي المؤسسات الإنسانية الذين يضطلعون بدور إنساني صرف، والعديد من المؤسسات الدولية صرحت بأن ما يتم استخدامه في هذه الحرب غير مسبوق، وتعرض كثير من موظفيهم لمخاطر عالية».

وأكد أن «جهود وساطة قطرية لإطلاق سراح المحتجزين مستمرة، رغم تعرضها للخطر، في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والتسريبات عن المفاوضات، إضافة إلى تعقد الوضع الميداني بسبب ممارسات جيش الاحتلال».

وأشار إلى عزم بلاده على مواصلة جهودها؛ انطلاقا من قيمها الإنسانية بإطلاق سراح كل المحتجزين المدنيين، بهدف إعادتهم إلى عائلاتهم، وأن ينعم الأشقاء غزة بالأمن والأمان وخفض التصعيد، وحماية المدنيين من آلة الحرب التي تبطش بهم على مدار الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه في الديوان الأميري، كاثرين كولونا، وزيرة أوروبا والشئون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد.

وجرى خلال المقابلة استعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تطويرها.