أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري بالسعودية ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين

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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة أحمد عبدالمجيد، الذي يزور المنطقة حاليًا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، نوه أمير المنطقة بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أعرب القنصل المصري عن سعادته بلقاء أمير منطقة تبوك، مشيدًا بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من القنصل المصري.