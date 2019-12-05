كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكد كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بملعب السلام : " المباراة بالنسبة لنا في منتهى الأهمية خصوصا بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الأولى، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز في الثلاث مواجهات التي سوف نخوضها على ارضنا من للصعود الى الدور المقبل ومباراة اول أغسطس اول خطوة حقيقية لنا في مشوار الصعود".

وأضاف كارتيرون: "نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين من اجل عبور مباراة السبت، فالوقت غير كاف بين المباريات من اجل العمل بشكل كامل.. لذلك نعمل على الحالة النفسية في المقام الأول".

وتابع مدرب الزمالك: "بطولة إفريقيا في هذا العام مختلفة تماما عن النسخ الماضية، لم تحدث اي مفاجآت في الأدوار الأولى وهذا ما أسفر عن وجود جميع الفرق الكبيرة بالمسابقة، والنسخة الحالية أقوى من النسخ الماضية وهذا ما يزيد من صعوبتها".

وواصل كارتيرون: " المجموعة صعبة وفرص الصعود متكافئة بين الجميع، ومازيمبي لم يخسر على ملعبه منذ ١٠ اعوام، وايضا زيسكو بطل زامبيا وأول اغسطس في منتهى القوة، سنعمل على الصعود للدور المقبل في المركزين الأول أو الثاني بالرغم من صعوبة المنافسة".

واختتم كارتيرون حديثه قائلا: "لا أفكر في قائمة الفريق خلال الفترة الحالية، نمتلك لاعبين على مستوى مميز في كل مركز، ولا أفكر في التوقيت الحالي بخصوص قائمة الفريق او المركز المتبقي بالقائمة وكل تركيزي في تحقيق نتائج طيبة بكل البطولات".

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.