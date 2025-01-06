وزير الخارجية والهجرة يلتقي أعضاء الجالية المصرية في عُمان

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لقاءً اليوم الاثنين، مع أعضاء الجالية المصرية في عُمان، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة مسقط.

يأتى اللقاء ضمن جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج والاستماع إلى مقترحاتهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم.

وأشاد د. عبد العاطي بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجالية المصرية في نقل صورة إيجابية عن مصر ودعم العلاقات المصرية العمانية، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكداً على أهمية دور الجالية في المساهمة في عملية التحديث التي تشهدها سلطنة عُمان، والذي كان محل تقدير من الجانب العُماني، بالإضافة إلى دعم التعاون الاقتصادي ونقل الخبرات بين مصر وعُمان.

واستعرض الوزير عبد العاطي خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل القنصلي عبر التحول الرقمي للخدمات القنصلية لتيسير المعاملات القنصلية وتقليص المدة الزمنية اللازمة، وكذلك إطلاق عدد من الخدمات والمبادرات للمصريين بالخارج، داعياً أعضاء الجالية إلى المساهمة الفعالة في العملية التنموية بالوطن، وممارسة حقوقهم الدستورية بالمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، والحفاظ على التواصل مع الوطن، وغرس مفاهيم الانتماء والوطنية في أبناء مصر من الجيلين الثاني والثالث.

حرص وزير الخارجية على الاستماع إلى استفسارات ومقترحات أبناء الجالية، حيث تناولت النقاشات موضوعات تتعلق آخر المستجدات داخل الدولة المصرية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار، وكذلك مقترحات لتحسين الخدمات القنصلية، وتسهيل إجراءات المعاملات الرسمية، وتقديم الدعم التعليمي والثقافي للمصريين في الخارج.

وأكد الوزير على أن رعاية المواطنين المصريين وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية والعمل على رفع كفاءتها تتصدر أولويات عمل الوزارة.