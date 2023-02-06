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قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، إن الدكتور هاني سويلم سيتوجه غدًا من تنزانيا إلى بوروندي في رابع جولاته بدول حوض النيل.

وأوضح غانم لـ"الشروق" أن سويلم سيلتقي نظيره البوروندي، خلال الزيارة التي تمتد ليومين؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري.

ويزور سويلم تنزانيا حاليًا على رأس وفد فني من وزارة الري، كما زار السودان وجنوب السودان أواخر شهر يناير.

ونوه غانم بأن جولات وزير الري تأتي في إطار سياسة مصر الخارجية لتوطيد أواصر التعاون مع دول حوض النيل.