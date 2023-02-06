وفاة رئيس الوزراء التشيكوسلوفاكي الأسبق لوبومير ستروجال

توفي لوبومير ستروجال رئيس الوزراء، الذي أعاد دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة إلى النظام الشيوعي بعد انتهاء فترة التحرر التي اطلق عليها اسم "ربيع براغ" عن عمر يناهز 98 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" اليوم الاثنين بناء على معلومات من عائلته.

وشغل ستروجال منصب رئيس وزراء تشيكوسلوفاكيا في الفترة بين عامي 1970 و1988 في الأعوام التي تلت تعرض البلاد لغزو في أغسطس 1968 من قوات حلف وارسو بقيادة السوفيت، والذي وضع حدا للتحرير الذي بدأه زعيم الحزب الشيوعي ألكسندر دوبتشيك.

وخلال الأعوام الماضية، واجه ستروجال اتهامات تتعلق بمقتل لاجئين برصاص حرس الحدود على طول الستار الحديدي الذي قسم أوروبا خلال العصر الشيوعي.

ووجد خبراء في مجال الصحة أن رئيس الوزراء الأسبق، غير لائق للمثول للمحاكمة بسبب تقدمه في العمر، وإصابته بخرف الشيخوخة.

كما لم يمثل ستروجال للمحاكمة بتهمة استخدام سياج مكهرب على الحدود مع ألمانيا الغربية خلال فترة وجوده في منصب وزير الداخلية في ستينات القرن الماضي.