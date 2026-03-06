زيلينسكي: أمريكا طلبت مساعدة أوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن الولايات المتحدة طلبت مساعدة أوكرانيا في الحماية من طائرات "شاهد" المسيرة المعادية وسط الحرب مع إيران.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "تلقينا طلبا من الولايات المتحدة للحصول على دعم محدد في الحماية من طائرات (شاهد) في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع : "لقد أصدرت تعليمات بتقديم الوسائل اللازمة وضمان تواجد المتخصصين الأوكرانيين الذين يمكنهم ضمان الأمن المطلوب".

وأضاف "أوكرانيا تساعد الشركاء الذين يساعدون في ضمان أمننا وحماية أرواح شعبنا".

وكان زيلينسكي قد عرض مؤخراً مساعدة الخبراء الأوكرانيين على قادة دول الخليج المتضررة من الهجمات التي تشارك فيها طائرات مسيرة إيرانية. وقال زيلينسكي إن طلبات جاءت أيضا من الجانب الأمريكي، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.