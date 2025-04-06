كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن خطة المحافظة لإزالة كوبري السيدة عائشة، مشيرا إلى أن تصميم الكوبري تضمن ميولا منذ إنشائه في الثمانينيات؛ نتيجة محاولة المصمم تفادي بعض العقارات القائمة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، إن «الكوبري يوجد به مشكلة مرورية كبيرة وكثير الحوادث؛ بسبب مشكلة في تصميه من البداية».

وأشار إلى لجوء الدولة إلى حل جذري عبر إنشاء محور مروري جديد ومواز لمحور صلاح سالم، يبدأ من منطقة مصر القديمة، منوها أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى تنفيذ المحور البديل حاليا.

وشدد أنه «لن يتم اللجوء لفك الكوبري وعمل تحويلات مرورية إلا بعد الانتهاء من المحور البديل»، متابعا: «بعد الانتهاء من المحور الجديد سنفك كوبري السيدة عائشة؛ لأن فيه مشكلة مرورية كبيرة».

وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من المحور الجديد وفك الكوبري القديم؛ ستشهد المنطقة المحيطة عملية تطوير ضمن خطة تطوير المنطقة التاريخية التي شملت أيضا تطوير منطقة القلعة وعرب اليسار.

وأوضح أن الجهة المقابلة لمنطقة السيدة عائشة بجوار الكوبري «ستتحول كلها إلى ممشى سياحي» بعد فك الكوبري، بحيث يربط بين القلعة ومسجد السيدة عائشة ومسجد السلطان حسن.

وذكر أن أعمال التطوير ستشمل إظهار وترميم سور القاهرة القديم الذي كان مخفيا خلف مجموعة من العقارات، مشيرا إلى تم تعويض أصحاب العقارات ونقلهم لأماكن أخرى، على أن تتولى وزارة الآثار ترميم السور خلال المرحلة المقبلة.