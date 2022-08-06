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نفى الفنان تامر حسني تعرضه لحادث سير، عقب إحيائه حفل بالأردن، مساء الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "يا جماعة في خبر بينتشر إني عملت حادث، الحقيقة إنه مش أنا، هو حد من فريق عملي، والحمد لله هو بخير وزي القرد".

وأضاف: "الحمد لله النهارده عملت أنجح حفلات حياتي وسط الجمهور الأردني الحبيب على مسرح جرش العظيم، كل الشكر لكل الأردن وكل الشكر لكل اللي سأل عليا واهتم، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا".

وكان حسني قد طرح، مؤخرا، أحدث ألبوماته الذي يحمل اسم "عشأنجي" خلال حفله بمهرجان العلمين.

ويعرض للفنان تامر حسني، حاليا، بدور السينما فيلمه الجديد "بحبك"، وهو من تأليفه وإخراجه، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني.