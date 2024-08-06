وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة طمأنة إلى طلاب الثانوية العامة، مؤكدا لهم أن «كل طالب سيجد مكانا في الجامعة أو المعهد الذي يناسب احتياجاته».

وقال في تصريحات تلفزيونية بثت خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء الإثنين، على هامش اجتماعه، الإثنين، مع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لبحث سبل التعاون بين الجامعات والمعاهد المصرية والهيئات التابعة لوزارة الثقافة؛ إن عملية التنسيق ستبدأ خلال 72 ساعة من إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، مطالبا الطلاب بعدم الشعور بأي قلق.

وشدد «عاشور»، على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة في بناء الشخصية المصرية، مشيرًا إلى التوصل لوضع خطة كاملة للاستفادة من إمكانيات وزارة الثقافة في خدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد.

وأوضح أن التعاون بين الوزارتين؛ سيركز خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة وعددها 580 قصرا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أكاديمية الفنون