أشاد الكاتب والمؤلف عمر طاهر بأغنية "كل الناس بيقولوا يارب"، حيث وصفها بأنها كانت معجزة من الكلمات للشاعر حسن السوهاجي، كما أكد أن "صنايعية مصر" بدأت بدافع فضول شخصي لديه.

وتحدث الكاتب والمؤلف عمر طاهر خلال حواره مع الإعلامي أحمد العصار في برنامج "حوار عن قرب"، الذي يُبث على قناة TEN الفضائية، عن حلمه في توثيق حصار الـ101 يوم في السويس الذي حدث في أكتوبر 1973، قائلا: "عملت على هذا الحلم بأكثر من صورة؛ قمت بتوثيقه في كتاب 'صنايعية مصر'، وقدمته في فيديو أونلاين بالوثائق والمستندات، ولكن بسبب معرفتي بالحصار وكواليسه وأسراره، أرى أنه يحتاج إلى عمل درامي أو سينمائي ضخم."

وعن مروان سعادة، قال عمر طاهر: "مروان سعادة كتب واحدة من أفضل الأغاني الوطنية، وهي أغنية داليدا الخالدة 'حلوة يا بلدي'، التي جاءت كلماتها تعبيراً عن تجربته الشخصية."

وأكد الكاتب عمر طاهر أن أغنية "كل الناس بيقولوا يارب" كانت معجزة من الكلمات للشاعر حسن السوهاجي، حيث إن الكلمات تخطت الأديان وكانت عن أشياء لها علاقة بالعقيدة واليقين، وكانت أغنية تشبه المصريين بشكل كبير.

وعن التغيرات في أحوال الصحافة قديماً والآن، قال الكاتب والمؤلف عمر طاهر: "هناك فروق كثيرة بين الماضي والحاضر، من ضمنها أهداف الصحافة، كانت الأهداف في زمن الأستاذ أحمد بهاء الدين مختلفة عن الآن، لم تكن الصحافة تركض وراء الأفراح والعزاءات والتريند، ونحن نفتقد الآن للكثير من الأشياء الإيجابية في الصحافة."

وعبر الكاتب عمر طاهر عن استياءه من أحوال مهنة الكتابة، حيث أكد أنها غير جيدة ولا توجد حركة نقدية حقيقية في مصر، مشيرا إلى أزمة الملكية الفكرية التي يعاني منها العديد من الأدباء والكتاب في مصر.

وأكد عمر طاهر أن الأفضل لأي كاتب ألا يفكر في القارئ أثناء كتابته، بل يجب أن يكون مشغولاً بتعبير واضح عن أفكاره، الانشغال بالقارئ يأتي عندما يكون الكاتب واضحاً وبسيطاً.

وعن سؤاله عن مثله الأعلى في الكتابة، قال: "بليغ حمدي، أحبه كثيراً وأحب الطريقة التي يعمل بها. إنه فنان مبدع وبسيط وواضح وقريب من الناس، وجمله فريدة من السهل أن تعرف أنها لبليغ حمدي."

وتطرق عمر طاهر خلال حواره للحديث عن كتاب وبرنامج "صنايعية مصر"، حيث قال: "صنايعية مصر بدأت بدافع فضول شخصي؛ كان هناك أشياء وأشخاص موجودون في حياة كل المصريين، فكنت أريد معرفة من هم هؤلاء وما هي قصصهم، وعندما بحثت، لم أجد أي أحد كتب عنهم".

وفي انفراد لبرنامج "حوار عن قرب"، أكد الكاتب عمر طاهر أنه يعمل على الجزء الثالث من كتاب "صنايعية مصر"، ويحاول أن ينهيه في أسرع وقت.