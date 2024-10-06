في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناءالإنسان"، تواصل وزارة الثقافة فعاليات المرحلة الخامسة من مشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، حيث تتجه فعاليات المشروع إلى محافظة شمال سيناء، بداية من غد الأحد، وذلك بعد إنتهاء جولتها فى محافظتي الأقصر وقنا .

وأكد الفنان محمد الشرقاوى مدير مشروع المواجهة والتجوال، أن الفعاليات الخاصة بعرض "توتة توتة" فى محافظة الأقصر .انتهت امس السبت، ويقدم اعتبارا من اليوم الأحد عرض "أكتوبر الذهبى" بقصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء .

وكان مشروع المواجهة والتجوال قد قدم فعالياته بمحافظة قنا، وعرض مسرحية "توته توته" يوم ٢٣ / ٩ بقرية الطويرات، ويوم ٢٤/ ٩ بقرية كوم الضبع، ويوم ٢٥ / ٩ بقرية الخطارة، ويوم ٢٧ /٩ بقرية بيشلاو، ويوم ٢٦ / ٩ بقرية دراو، بجانب تقديم عرضين بقصر ثقافة قنا .

وفى محافظة الأقصر قدم مشروع المواجهة والتجوال عرضين بقصر ثقافة الأقصر، وقدم عرض مسرحى بجامعة جنوب الوادى وجامعة الأزهر، وقرية أرمنت الحيط، وقرية أرمنت الوابورات، وقرية الرزيقات .

وتستهدف المرحلة الخامسة لمشروع المواجهة والتجوال، عددا من المحافظات، بعدد ٨ عروض مسرحية من فرقة مسرح الطليعة، وفرقة المسرح الكوميدى، وفرقة مسرح القاهرة للعرائس، مركز الهناجر للفنون، وفرقة المسرح القومى للطفل، وفرقة المواجهة والتجوال، بعدد ٢٠٠ ليلة عرض، معظمها بقرى مبادرة "حياة كريمة"، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، وزارة التنمية المحلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، التحالف الوطنى للعمل التنموى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية .

يهدف مشروع مسرح "المواجهة والتجوال" إلى نشر الفن المسرحي في أقصى ربوع الوطن، وخاصة القرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم عروض متنوعة تتناول قضايا المجتمع، وتساهم في بناء الوعي الثقافي والفني، وقد تخطى إجمالى المشاهدين فى المراحل الأربعة السابقة رقم ٤ مليون مشاهد، وتجاوزت ليالى العرض ١٢٠٠ ليلة عرض، فى مايقرب من ١٠٠٠ قرية مصرية بالإضافة للمناطق الحدودية والنائية .