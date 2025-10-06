إسرائيل: 30 ألف شخص أصيبوا نفسيا منذ 7 أكتوبر 2023

أفادت معطيات إسرائيلية رسمية، الاثنين، بأن أكثر من 30 ألف شخصا أصيبوا باضطرابات نفسية منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية في بيان وصل الأناضول: "منذ 7 أكتوبر 2023، يعالج معهد التأمين الوطني أكثر من 80 ألف ضحية من ضحايا الأعمال العدائية".

وأضافت المؤسسة أنه في 7 أكتوبر، تم تسجيل أكثر من 70 ألف إصابة للأعمال العدائية، منهم 771 أجنبياً، وخلال الحرب أُضيف أكثر من 7200 ضحية أخرى، منهم 44 أجنبيا.

وتابعت: "في عملية الأسد الصاعد (الحرب ضد إيران والتي بدأت في 13 يونيو الماضي واستمرت 12 يوما) أصيب 1176 مدنيا، منهم 10 أجانب".

المؤسسة أكدت "تحديد 33 ألفا و983 حالةً على أنها إعاقة، ومن بين هؤلاء تمّ تحديد 30 ألفا و462 حالة على أنها إعاقة نفسية، و1592 حالة على أنها إعاقة جسدية، و1929 حالة على أنها جسدية ونفسية مجتمعة".

وأشارت إلى مقتل 978 شخصا قالت إنهم "مدنيون" منذ 7 أكتوبر 2023، وإن بينهم 84 أجنبيا.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، مقتل 1152 عسكريا وشرطيا منذ 7 أكتوبر 2023.

لكن مراقبين قالوا إن الخسائر أكثر من ذلك في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها تل أبيب على نشر خسائرها البشرية والمادية جراء الحروب التي افتعلتها بالمنطقة، لا سيما في قطاع غزة وجنوب لبنان.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و139 شهيدا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.