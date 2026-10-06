محافظو بريطانيا يتعهدون بإنفاق 10مليارات إسترليني لإنشاء قبة حديدية

تعهد حزب المحافظين البريطاني باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني (2ر13 مليار دولار) في نظام دفاعي جديد يشبه "القبة الحديدية"، بهدف حماية بريطانيا وقواعدها في الخارج في حال تعرضها لهجوم عسكري مستقبلي.

وقال المحافظون إن ما يسمى "درع بريطانيا" سيوفر شبكة من الرادارات وأنظمة القيادة والسيطرة لرصد الهجمات القادمة، إلى جانب صواريخ اعتراضية وقدرات مضادة للطائرات المسيرة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأعلنت كيمي بادينوك التعهد في اليوم الثالث من المؤتمر السنوي للحزب في برمنجهام، واتهمت حزب العمال بالفشل في الحفاظ على أمن البلاد، وقالت إن النظام سيحمي المملكة المتحدة بأكملها، وأراضيها ذات السيادة، والقواعد البريطانية في الخارج.

وقالت زعيمة المحافظين: "العالم لن ينتظر حتى تستعد بريطانيا. لقد عادت الحرب إلى أوروبا. وتعمل الصواريخ والطائرات المسيرة على تغيير طبيعة الحرب في الشرق الأوسط.

وأضافت: "يمكن للأسلحة الرخيصة الآن أن تهدد المدن والقواعد العسكرية والبنية التحتية الحيوية بطرق كانت ستبدو ضربا من الخيال العلمي قبل جيل واحد".

وأضافت: "التهديد موجود هنا. ويجب أن تكون بريطانيا مستعدة. وسيساعد درع بريطانيا في ضمان ذلك".

وسعى المحافظون إلى تعميق الخلاف السياسي مع حكومة حزب العمال بشأن سياستها الدفاعية، بعدما قال رئيس الوزراء آندي بيرنام إن الأمن القومي لا يمكن أن يأتي "على حساب الأمن الاجتماعي".

وتعهدت بادينوك بإنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2030، وهو هدف لم يحدد بيرنام بعد موعدا نهائيا لتحقيقه، ويقول المحافظون إنه سيوفر 10 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنويا.