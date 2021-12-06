كندا تسجل 2382 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

سجلت كندا 2382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة جديدتين، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و815 ألفا و686 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و821 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 62 مليونا و32 ألفا و800 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.