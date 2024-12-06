رئيس وزراء أستراليا يدين معاداة السامية بعد حريق في معبد يهودي بملبورن

ألحق مشعلو حرائق أضرارا كبيرة بمعبد يهودي في مدينة ملبورن الأسترالية اليوم الجمعة، في هجوم وصفه رئيس الوزراء الأسترالي بأنه معاد للسامية.



ورأي شاهد، كان قد جاء للصلاة في معبد "أداس إسرائيل"، شخصين ملثمين ينشران مادة مشتعلة داخل المبنى في الساعة 4:10 صباحا بالتوقيت المحلي(1710 بتوقيت جرنتش يوم الخميس)، وفقا لما ذكره المحقق كريس موراي من شرطة ولاية فيكتوريا.



وشارك حوالي 60 رجل إطفاء مع 17 شاحنة إطفاء في السيطرة على الحريق، والذي وصفه موراي بأنه تسبب في أضرار كبيرة.



ولم يحدد المحققون بعد الدافع وراء الحادث، لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ألقى باللوم على معاداة السامية.



وقال ألبانيز للإذاعة الأسترالية: "هذا أمر شائن. العنف والترهيب وتدمير مكان للعبادة شيء لا ينبغي أن نراه في أستراليا". وأضاف: "أعتقد أن الهجوم على معبد يهودي هو عمل معادٍ للسامية بالحكم على طبيعته".



يشار إلى أن الهجمات ضد اليهود والمسلمين في أستراليا تزايدت منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة العام الماضي.