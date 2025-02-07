أسامة عبد الخالق: إسرائيل الوحيدة في الشرق الأوسط تمتلك ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة

رد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على تصريحات مندوب الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون، التي تساءل فيها عن سبب حاجة مصر للتسلح في ظل غياب التهديدات، على حد قوله.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» إلى أن مصدر تصريحات المندوب الإسرائيلي وسائل إعلام عبرية، وليست في الأمم المتحدة، مضيفا أنه لو أدلي بها في سياقات رسمية لاقتضى الأمر ردودًا رسمية.

وقال:« لا أحملها أكثر مما تحتمل، ولكن بما أنه أعطى الحق لنفسه، فالإجابة واضحة ومباشرة: الدول القوية والكبرى المسئولة مثل مصر تلزمها جيوش قوية قادرة على الدفاع القومي بأبعاده الشاملة وبتسليح كاف ومتنوع».

وشدد أن «الردع وتوازن القوى هما الضامنان السلام والاستقرار»، مؤكدا التزام مصر بالسلام كخيار استراتيجي؛ ولكن في ذات الوقت فإنها قادرة على الدفاع عن أمنها القومي بجيش قوي، وعقيدة عسكرية قادرة على الردع.

ووجه تساؤلا مضادا للمندوب الإسرائيلي، قائلا: «إذا المندوب الدائم الإسرائيلي أعطى نفسه الحق في التساؤل، فأنا من جانبي أتساءل: إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك عندها ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية بأي صورة من الصور».

وأشار إلى أن مصر في صدارة العمل الدولي لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.