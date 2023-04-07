اعتقال 19 يابانيا في كمبوديا بسبب عمليات احتيال هاتفية

ذكرت السلطات اليابانية والكمبودية، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال 19 يابانيا، في كمبوديا، بسبب مزاعم بشأن تورطهم في عمليات احتيال هاتفية في اليابان.



وقالت مصادر استقصائية أن شرطة طوكيو حصلت على أوامر اعتقال بحق الرجال أمس الخميس وتعتزم إرسال محققين إلى كمبوديا، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لنقلهم إلى اليابان، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباءاليوم.



وتتخذ اليابان إجراءات صارمة ضد مجموعات الجريمة المنظمة، التي تتخذ من خارج البلاد مقرا لها.



وقالت المصادر إن الشرطة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، أجرت تحقيقا بشأن فندق، في إقليم "سيهانوكفيل" في يناير الماضي، بعد أن تلقت السفارة اليابانية في كمبوديا، بلاغا، بشأن مجموعة احتيال محتملة، تعمل من الفندق.



ويشتبه أن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 عاما، كانوا يحتالون على أشخاص، للحصول على مال، بزعم أن ضحاياهم تأخروا في سداد المدفوعات للمواقع الإلكترونية ذات الاشتراكات المدفوعة.



وذكرت شرطة كمبوديا أنها تستعد لترحيل الرجال إلى اليابان، في الأيام المقبلة.