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تقارير: بديل تين هاج يخطف اهتمام يونايتد

أمير نبيل
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 2:24 م | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 2:24 م

ذكرت صحفية "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن هناك اهتمام من جانب إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع بديل للمدرب الحالي، الهولندي إيريك تين هاج.

وفي وقت سابق أشارت تقارير إنجليزية إلى أن إدارة اليونايتد مستقرة على فكرة رحيل تين هاج بنهاية الموسم الحالي، وعزز تلك الفترة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة من تشيلسي 4-3 في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يونايتد متعاقد بالتعاقد مع الإيطالي تياجو موتا مدرب بولونيا والذي يقود الفريق لنتائج تاريخية هذا الموسم.

ويحتل بولونيا تحت قيادة موتا، المركز الرابع في ترتيب السيري آ، برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين فقط عن يوفنتوس الثالث.

فكرة قدوم المدرب الإيطالي إلى أولد ترافورد تبدو رائجة بالنسبة لليونايتد، علماً بأن المدرب الإيطالي قاد فريقه في 34 مباراة فاز خلالها في 19 وتعادل في 9 وخسر في 6.


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