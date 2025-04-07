اتحاد الكرة يعلن الجدول الزمني لإجراءات حصول الأندية على التراخيص

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص المعتمدة، اعتبارًا من منتصف شهر مايو القادم.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة في اجتماعه الذي عُقد مساء اليوم الإثنين على بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص وفقًا للمعايير المعتمدة.

وتقرر أن يكون الجدول الزمني لإجراءات حصول الأندية على التراخيص المعتمدة على النحو التالي:

تقديم الملفات: من 15 مايو حتى 10 يونيو القادمين

صدور قرارات لجنة التراخيص: 19 يونيو

فترة الطعون: من 20 حتى 25 يونيو

البت فى الاستئناف المقدم من الأندية: 26 يونيو 2025

⁠إعلان القرار النهائي: 29 يونيو 2025.

وأشار اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي إلى أنه تقرر تكليف مصطفى عزام، المدير التنفيذي بمخاطبة الأندية لحثها على الاستعداد والتقدم بطلبات الحصول على التراخيص.