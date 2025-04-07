دمياط تستقبل ناقلة قمح من بلغاريا والرصيد الاستراتيجي يتخطى 120 ألف طن

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادرت 17 سفينة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 33 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، في بيان لها اليوم، أن السفينة «BULK ANTIGUA» وصلت إلى الميناء، وترفع علم ليبيريا، ويبلغ طولها 200 متر وعرضها 31 مترًا، قادمة من بلغاريا، وتحمل على متنها شحنة تقدر بـ49 ألفا و125 طنًا من القمح لصالح القطاع العام، وذلك في إطار جهود الدولة، وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 123054 طنًا، في حين بلغ رصيد القطاع الخاص 55064 طنًا. كما غادر عدد 3 قطارات محملة بإجمالي 3868 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا والقليوبية والفيوم، بينما سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4805 حركات.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40 ألفا و122 طنًا، تشمل: 4713 طن كلينكر، 16840 طن يوريا، 5078 طن جبس معبأ، 2300 طن علف بنجر، و11 ألفا و191 طن بضائع متنوعة.

وأما حركة الوارد من البضائع العامة فقد بلغت 38 ألفا و846 طنًا، تضمنت: 11 ألفا و570 طن حديد، 11 ألفا و246 طن خردة، 4467 طن قمح، 4228 طن أبلاكاش، 524 طن خشب زان، و6811 طن فول.

وبلغت حركة الحاويات الصادرة 749 حاوية مكافئة، بينما سجلت حركة الحاويات الواردة 662 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3032 حاوية مكافئة.