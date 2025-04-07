عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اجتماعًا هامًا اليوم في البيت الأبيض، حيث تناول اللقاء عدة قضايا إقليمية، أبرزها الوضع في غزة.

وقال ترامب خلال اللقاء: "سنقوم بتسمية غزة منطقة الحرية بعد نقل السكان منها، وذلك في إطار خططنا لتوفير حلول جديدة للنزاع".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد طريق لتخفيف الضغط على المدنيين في غزة، وتوفير فرص أكبر للاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد نتنياهو: "غزة مكان مغلق محاصر ولسنا من نحاصره، بل هي محاصرة من قبل القوى المتطرفة التي تسيطر عليها".

وزعم أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بينما تؤكد أنها لن تسمح باستخدام غزة كقاعدة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ملتزمة بحماية أمنها، لكنه أشار إلى ضرورة بحث حلول سياسية لإنهاء الأزمة المستمرة في غزة.

وأوضح أن التعاون مع الولايات المتحدة في هذه القضية حاسم لتحقيق تقدم ملموس.