رئيس فياريال: لن نذهب للتنزه أمام مانشستر يونايتد في نهائي اليورباليج

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أكد فرناندو رويج، رئيس نادي فياريال، إن الفريق سيذهب لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد في بولندا بنية الفوز "وليس للتنزه".

وأبدى رويج رضاه الشديد ببلوغ النهائي، مبرزا أن فياريال بات الفريق الإسباني الوحيد هذا الموسم الذي يخوض نهائي بطولة أوروبية.

وجاءت تصريحات رويج عقب تعادل فياريال (0-0) مع آرسنال في إياب نصف النهائي، وتأهله لنهائي أوروبي لأول مرة في تاريخه بفضل تقدمه ذهابا بواقع (2-1)، ليضرب موعدا ناريا مع مانشستر يونايتد الذي استفاد أيضا من فوزه ذهابا على روما (6-2) وتأهل للنهائي رغم سقوطه إيابا (3-2).

وعن مواجهة آرسنال في إياب نصف النهائي، أبرز رئيس فياريال، أن الفريق لعب جيدا ولكنه بدأ يعاني في نهاية اللقاء.