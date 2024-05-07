ماكرون: لفرنسا والصين دور مهم في حل الأزمات الدولية

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده والصين يمكن أن تلعبا "دورا مهما" في حل الأزمات الدولية.

وأشار ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك عقده الاثنين، مع الرئيس الصيني شي جين بينج في قصر الإليزيه، إلى أن العالم يواجه "خطرا شديدا بالتفكك" في سياق الأزمات الدولية.

وأوضح أن فرنسا والصين تشتركان في "الرغبة نفسها" في "احترام وحدة أرض" أوكرانيا، وملتزمتان باحترام ميثاق الأمم المتحدة، وفقاً لوكالة الأناضول.

وشدد على أن فرنسا ليست في حرب مع روسيا أو الشعب الروسي.

وقال إنه يرحب بالتزام الصين "بالامتناع عن أي مبيعات أسلحة" لروسيا.

وفي حديثه عن الوضع في قطاع غزة، قال إن الألعاب الأولمبية التي ستقام هذا الصيف بباريس يمكن أن تكون "فرصة" لإيقاف الحرب واحترام القانون الدولي.

من جانبه أوضح الرئيس الصيني أنه يريد تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين فرنسا والصين.

وفي إشارة إلى التطورات في الشرق الأوسط، دعا بينج إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.