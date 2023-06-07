البرهان يشترط خروج قوات الدعم السريع من المستشفيات ومنازل المواطنين وإخلاء الجرحى حتى يحقق منبر جدة نجاحه

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ضرورة التزام "قوات الدعم السريع" بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وإخلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يحقق منبر جدة نجاحه.

جاء ذلك - وفقا لوكالة أنباء السودان - خلال اتصال هاتفي تلقاه البرهان من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، حيث ثمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان جهود وزير الخارجية السعودي والمملكة العربية السعودية وتأكيد الثقة في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام.