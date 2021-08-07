 وزير خارجية السعودية: الرياض ستدعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية - بوابة الشروق
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وزير خارجية السعودية: الرياض ستدعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية

د ب أ
نشر في: السبت 7 أغسطس 2021 - 4:08 م | آخر تحديث: السبت 7 أغسطس 2021 - 4:08 م

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بتعيين هانس جروندبرج، مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة عبر "تويتر": "أرحب بتعيين هانس جروندبرج مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة".

وأضاف: "المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة".

وقام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، بتعيين الدبلوماسي السويدي، هانز جروندبرج، مبعوث خاصا جديدا إلى اليمن ليحل محل مارتن جريفيث الذي تم تعيينه منسقا للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.


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