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استطلاع: قرابة 70% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد يتراجع

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 5:46 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 5:46 م

كشف استطلاع رأي اليوم الأحد، أن ما يقرب من 70% من الأمريكيين المستطلع آرائهم يعتقدون أن اقتصاد البلاد يتدهور.

ووفقا لاستطلاع شركة إبسو المختصة في أبحاث السوق العالمية والرأي العام، فإن 69% من المشاركين قالوا إنهم يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي يتراجع مقارنة بـ12% قالوا إنه يتحسن، بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح الاستطلاع أن نحو 18% يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي ظل كما هو، مشيرا إلى أن 34% من المستطلعين يوافقون على سياسة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أسعار الغاز وتمثل زيادة بنسبة 7% عن استطلاع مماثل نشر في يونيو الماضي.

وأضاف الاستطلاع أن 75% من الجمهوريين المشاركين فيه قالوا إنهم متحمسون للغاية للتصويت في انتخابات التجديد النصفي، بينما وافق 68% من الديمقراطيين كذلك 49% من المستقلين.

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