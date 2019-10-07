انهيار المفاوضات بين جنرال موتورز ونقابة العمال لإنهاء إضراب منذ 3 أسابيع

أنهارت مفاوضات ترمي إلى إنهاء إضراب انطلق قبل ثلاثة أسابيع في شركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات اليوم الأحد، بسبب طلب النقابة المتحدة لعمال صناعة السيارات الأمريكية بضخ مزيد من الاستثمار في المصانع الأمريكية، ما أبطأ التقدم الذي تم إحرازه في الأيام القليلة الماضية.

وفي خطاب إلى الأعضاء، قال نائب رئيس النقابة تيري ديتيس إن النقابة تقدمت بعرض إلى جنرال موتورز مساء امس السبت.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ديتيس قوله إن رد الشركة صباح اليوم الأحد لم يعالج بعض القضايا، خصوصا فيما يتعلق بالأمان الوظيفي، و"أخذت المفاوضات منحى نحو الأسوأ".

وكتب ديتيس عن جنرال موتورز إنهم "تراجعوا إلى اقتراحهم الأخير المرفوض وأجروا تعديلات طفيفة... هو لا يقدم شيئا حيال توفير الأمان الوظيفي خلال فترة هذا العقد".

وقال متحدث باسم جنرال موتورز إن الشركة ليس لديها تعليق فوري.

وفي الأسبوع الماضي، اتفق الجانبان بشأن الرعاية الصحية التي لن يطرأ عليها تغيير عن الخطة الحالية، حسبما قالت مصادر مطلعة امس السبت.

كما اتفقا على مسألة من أكبر المسائل العالقة وهي كيفية منح العمالة المؤقتة المسار للانتقال للعمل لوقت كامل.