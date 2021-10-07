الجيش العراقي: انسحاب القوات الأمريكية سيكتمل نهاية العام الحالي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق جار على قدم وساق بعد مخرجات الحوار الاستراتيجي واللجان الفنية التي عملت مع الجانب الأمريكي.

وقال المتحدث العسكري العراقي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن القوات المكلفة بمهام قتالية باشرت في الانسحاب، وهناك جهد مستمر من أجل استكمال عملية الانسحاب نهاية العام الحالي.

وأضاف أن الانسحاب يجري وفق الخطة التي وضعت من قبل قيادة العمليات المشتركة وبالتنسيق مع التحالف الدولي المتضمنة بقاء المستشارين لتقديم الاستشارة في مواضيع عديدة بتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب والتسليح والتجهيز، مبينا أن عددهم سيكون حسب تقدير القيادة العسكرية العراقية وما تحتاجه القوات المسلحة.

وأوضح أن الانسحاب القوات الأمريكي بدأ فعليا بعد الحوار الاستراتيجي والجولة الرابعة التي جرت بين بغداد والولايات المتحدة، وهناك عدد من الوحدات القتالية تتهيأ لعملية الانسحاب وإعادة انتشارها خارج الحدود العراقية.