مصدر الإماراتية توقع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة شمسية في العراق

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل الإماراتية "مصدر"، إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، اليوم الخميس عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع العراق لتطوير خمسة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ واحد جيجاواط.

ووفق وكالة أنباء الإمارات؛ "وام" اليوم، وقعت "مصدر" اتفاقية تنفيذ مع وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق لتطوير خمسة مشاريع طاقة شمسية في مناطق مختلفة من العراق تشمل محطة بقدرة 450 ميجاواط بمحافظة ذي قار في الجنوب ومحطتين بقدرة 100 ميجاواط و250 ميجاواط بمدينة الرمادي في وسط البلاد، ومحطة بقدرة 100 ميجاواط بالموصل في الشمال ومحطة بقدرة 100 ميجاواط في مدينة العمارة في الجنوب الشرقي.

جرى ذلك خلال مراسم أقيمت في العاصمة العراقية بغداد ، بحضور مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي وأعضاء من الإدارة في شركة "مصدر".

وأكد وزير الطاقة الإماراتي أهمية هذه الاتفاقية في دعم جهود العراق لتحقيق أهدافها في مجالي الطاقة والحد من تبعات التغير المناخي.

وقال: " شهدت السنوات الأخيرة نموا متسارعا لقطاع الطاقة المتجددة وأثبتت التقنيات النظيفة مدى جدواها الاقتصادية وقد استطاعت "مصدر" أن ترسخ ريادتها في هذا القطاع من خلال محفظة مشاريع متنوعة لتساهم في دعم مساعي دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار وبيئة مستدامة وبنية تحتية متطورة ومتكاملة".

وأضاف: "نتطلع من خلال هذه الاتفاقية المهمة إلى استكشاف المزيد من الفرص في المنطقة الغنية بمواردها الطبيعية وتوطيد شراكتنا مع أشقائنا في العراق بهدف تعزيز عملية التنمية التي تشهدها البلاد ولضمان مستقبل أفضل ومستدام للمنطقة".